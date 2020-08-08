شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر "قدم" أحمد الشيخ لتحديد موقفه من مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، لفحص طبى قبل مران الفريق مساء اليوم، السبت؛ لتحديد موقفه النهائى من المشاركة فى مباراة إنبى التى تقام غداً، الأحد، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، بعدما تعرض الشيخ لكدمة قوية فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الذى أقيم الأربعاء الماضي واكتفى بأداء جلسة علاج طبيعى فى مران الأمس، فيما يحسم الجهاز الطبى اليوم الموقف النهائى للاعب من المشاركة فى مواجهة إنبى بناءً على حالته ووفق رؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، ويُعلن الجهاز الفنى قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمباراة إنبى عقب مران اليوم الذى ينطلق فى الخامسة مساءً على ملعب التتش بالجزيرة.
من ناحية أخرى، أعلن الاهلى موعد مباراة الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى إن الجهاز الفنى حدد 3 أكتوبر المقبل موعدًا لمباراة العودة بين الأهلى والوداد، فى إياب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وأضاف: «تم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالموعد الذى اختاره النادي، فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة».
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