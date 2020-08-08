شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رمضان صبحي "عايم في بحر العروض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي في حالة من الحيرة، بعد تلقيه أكثر من عرض احترافي خلال الفترة الأخيرة، في ظل تمسك الأهلي باللاعب ورغبته في الحصول ى خدماته مهما كلفه الأمر، رمضان صبحى يسعى خلف حلم الاحتراف منذ أن تم تصعيده إلى النادى الأهلي، إلا أن تجربته الأولى لم تكن موفقه عندما التحق بنادى ستوك سيتى الإنجليزي، حيث لعب 46 مباراة سجل 3 أهداف وصنع مثلها، قبل أن ينتقل إلى فريق هدرسفيلد ليشارك فى 4 مباريات فقط دون أن يسجل أو يصنع أهدافا.

وانتعش رمضان صبحى كروياً مع بداية الموسم الجارى وخلال تواجده فى الأهلي، ليقود منتخب مصر الأولمبى للتتويج بكأس الأمم الأفريقية للشباب والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وخلال الموسم الجارى سجل رمضان مع النادى الأهلى 5 أهداف فى 9 مباريات، وشهد له الجميع بتطور شخصيته القيادة خاصة بعد أمم أفريقيا للشباب.

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رمضان صبحى فاجأ إدارة القلعة الحمراء برغبته فى العودة لأوروبا وعدم البقاء فى الدورى المصرى، رغم أن اللاعب سبق وأعلن رغبته فى البقاء مع الأهلى، بل وطالب مسئولى النادى بالتفاوض الجاد مع هيدرسفيلد لشرائه نهائياً بعد انتهاء الإعارة.

وفى هذا الشأن، علم ”الخليج 365” أن الأيام الماضية شهدت تراجعاً واضحاً من جانب رمضان صبحى فى مسألة بقائه مع الأهلى، وأكد اللاعب لمسئولى القلعة الحمراء أنه يرغب فى العودة لأوروبا لخوض تجربة احترافية جديدة يأمل أن يكون التوفيق حليفه فيها، بعكس ما حدث له فى تجربتى ستوك سيتى وهيدرسفيلد الإنجليزيين.

إدارة الأهلى كانت تتواصل بشكل مُكثف مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحى بشكل نهائي، خاصة بعدما أعلن النادى الإنجليزى رفضه تمديد إعارة اللاعب التى انتهت فى 30 يونيو الماضى، وطلب هيدرسفيلد من الأهلى تقديم عرض رسمى لشراء اللاعب، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية، حيث كثّف مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم لحسم الصفقة حتى يتمكّن النادى من الاستفادة باللاعب محلياً وأفريقياً فى الفترة المقبلة لأنه لن يُشارك إذا لم يتم شراؤه نهائياً.

ووسط محاولات حمراء لشراء رمضان صبحى من هيدرسفيلد وبينما كانت المفاوضات فى مراحلها الجادة، أعلن رمضان صبحى لإدارة الأهلى أنه يرغب فى العودة لأوروبا، خاصة أن لديه عرض أوروبى من ناد كبير _ تردد أنه من إشبيلية_سينجح من خلاله فى تقديم نفسه بشكل جيد وأفضل من تجربتى ستوك سيتى وهيدرسفيلد.