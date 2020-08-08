شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب وخسائر أول مباراة بعد عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت مباراة افتتاحية عودة الدورى المصري بعد غياب أكثر من 4 أشهر، والتى جمعت الزمالك مع المصرى باستاد برج العرب وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف مكنه من الصعود للمركز الثاني لجدول الدورى، العديد من الأحداث المكاسب، فيما لم تغب عنها الخسائر والسلبيات.



لمعرفة التفاصيل من هنا:على جانب آخر، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الحكام استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك و الأهلي المقرر لها يوم 22 أغسطس من الشهر الجاري فى الجولة الـ21 للدوري الممتاز ، وتم الإتفاق على أن يتم مخاطبة الدوريات الأوروبية التى تطبق تقنية الـvar لإدارة مباراة القمة.

استقر مسئولو لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد ، و عزب حجاج مدير اللجنة علي مخاطبة عدد من الدول خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تعيين طاقم حكام أجنبي ، من بينهم حكم var لإدارة لقاء القمة.

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أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري المقرر إقامتها في أغسطس الجاري عقب عودة النشاط المتوقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، ويخوض الزمالك يوم 22 أغسطس مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الـ 21 للدوري، ويغيب عن مباراة القمة المقبلة 3 لاعبين بواقع لاعبين للزمالك ولاعب للأهلي، وذلك بسبب العقوبات التي تعرض لها اللاعبون في مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك أيضًا في فبراير الماضي.

اللاعبون الثلاثة الغائبون عن مباراة الأهلي والزمالك المقبلة هم محمود عبد الرازق شيكابالا وأمام عاشور من الزمالك ومحمود كهربا من الأهلي، حيث قررت لجنة التظلمات، فى وقت سابق، تخفيف العقوبتين الصادرتين بحق لاعب الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب الزمالك إمام عاشور، بإيقاف كل منهما 10 مباريات، بدلاً من الإيقاف لنهاية الموسم.

وخففت اللجنة العقوبة الصادرة بحق إدارى الزمالك أحمد زاهر إلى الإيقاف 12 مباراة، بدلا من نهاية الموسم.