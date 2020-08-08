شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسئلة شائكة في أزمة رمضان صبحى مع الأهلى بعد مفاجأة هيدرسفيلد الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبقى رمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى، المعار لصفوف الأهلى لنهاية الموسم، أحد أهم اللاعبين المؤثرين فى القلعة الحمراء والذى لم يحسم موقفه حتى الآن، سواء بالاستمرار مع الفريق أو العودة لناديه هيدرسيفيلد الانجليزى أو الانضمام لنادى جديد، الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات، نرصدها في السطور التالية..

*هل تأخر الاهلى في حسم صفقة رمضان صبحى ؟

تقاعس سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى عن مخاطبة هيدرسيفيلد للحصول علي موافقته بخصوص مد إعارة رمضان صبحى حتي نهاية الموسم، خاصة ولن هذا الأمر مشروعا وفقا لقرارات الفيفا الأخيرة بعد أزمه كورونا.

ومن جانبها وجهت لجنه التخطيط اتهامات لسيد عبد الحفيظ بالتقصير في عمله وعدم الإبلاغ مبكرا عن الأمر مما تسبب في حرمان النادي من خدمات رمضان صبحي في مباريات الدوري المقبلة كما لازال موقفه غير واضح فيما يليها من مواجهات خاصة أن مشاركته مرهونه بوصول موافقة مكتوبة من هيدرسيفيلد لمد إعارة اللاعب.

*هل يستطيع الاهلى إشراك رمضان صبحى محلياً وأفريقيا ؟

اتحاد الكرة أبلغ إدارة الأهلى "شفهياً" بعدم أحقية رمضان صبحى فى المشاركة مع الفريق الأحمر هذا الموسم، سواء فى مسابقة الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، بعد انتهاء إعارته يوم 30 يونيو الماضى، وأوضحت المصادر أن توصيات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن مد عقود اللاعبين المعارين غير ملزمة للأندية والاتحادات الأهلية، وأنه كان على الأهلى مخاطبة اتحاد الكرة ونادى هيدرسفيلد لإخطاره بمد إعارة اللاعب، ولكن هذا لم يحدث، لذا لا يحق للأهلى إشراك رمضان صبحى فى مباريات الدورى أو بطولة افريقيا هذا الموسم.

*ماموقف فايلر من أزمة رمضان صبحى ؟

تعرض رينيه فايلر المدير الفني للفريق لحالة صدمة بعد علمه بعدم أحقية الدفع برمضان صبحي في مباريات الأهلى المقبلة بعد انتهاء إعارته في 30 يونيو الماضي خاصة أن المدرب السويسرى كان يعول كثيراً على اللاعب في مباريات المارد الأحمر محلياً وأفريقياً .

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*كم دفع الأهلى لاستعارة رمضان صبحى قبل ذلك؟

الأهلى تعاقد مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى، ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى.

*ماموقف هيدرسيفيلد الانجليزى مع رمضان صبحى ؟

تلقى رمضان صبحي استدعاءً رسميا من ناديه الإنجليزي هدرسفيلد من أجل العودة لإنجلترا والانتظام في تدريبات الفريق يوم الإثنين المقبل الموافق العاشر من شهر أغسطس الجارى وتم إبلاغ اللاعب بنهاية إعارته لـ الأهلي.

*هل تخلى رمضان صبحى عن فكرة الاستمرار مع الاهلى ؟

فاجأ رمضان صبحى، لاعب الأهلى المُعار من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، إدارة القلعة الحمراء برغبته فى العودة لأوروبا وعدم البقاء فى الدورى المصرى، رغم أن اللاعب سبق وأعلن رغبته فى البقاء مع الأهلى، بل وطالب مسئولى النادى بالتفاوض الجاد مع هيدرسفيلد لشرائه نهائياً بعد انتهاء الإعارة ، وأكد اللاعب لمسئولى القلعة الحمراء أنه يرغب فى العودة لأوروبا لخوض تجربة احترافية جديدة يأمل أن يكون التوفيق حليفه فيها، بعكس ما حدث له فى تجربتى ستوك سيتى وهيدرسفيلد الإنجليزيين.

*هل يملك رمضان صبحى عروض أوربية ؟

تحدث البعض فى القلعة الحمراء عن تلقى نجم الأهلى عرضاً مُغرياً من الدورى الإسبانى وتحديداً من نادى إشبيلية الذى احتل المركز الرابع فى الدورى الإسبانى الموسم المنقضى، وهى الأنباء التى لم يتم تأكيدها حتى الآن، ولكن المؤكد أن اللاعب لديه عرض مُغرٍ للغاية من نادٍ كبير فى أوروبا جعله يتراجع عن فكرة البقاء فى الأهلى.