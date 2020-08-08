شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تخاطب كاف لمعرفة مصير الأجندة الدولية للمنتخبات فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مسئولو لجنة المسابقات فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – من أجل تحديد الموقف النهائي للأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر أكتوبر المقبل، وهل سيكون هناك توقف من عدمه و أيضا فى حالة وجود توقف هل سيكون به مباريات رسمية للمنتخب الأول سواء فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون أو تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 ، أم سيكون مباريات ودية فقط أم سيتم إلغاء الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر أكتوبر المقبل ، وذلك من أجل وضع مباريات الدوري المتبقية من عدمه فى حالة إلغاء أجندة أكتوبر و أيضا تحديد مصير وديات المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب خاصة أن هناك شبه اتفاق رسمي مع منتخبي البرازيل و الأرجنتين على خوض وديتين معهما ولم يتم تحديد الموعد النهائى حتى الأن ، خاصة فى ظل تمسك الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بلعب الوديتين لأنهما خير إعداد للمنتخب قبل اوليمبياد طوكيو 2021 .

فى سياق مغاير ، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي و الزمالك المقرر لها يوم 22 أغسطس من الشهر الجاري فى الجولة الـ21 للدوري الممتاز ، قرار رسمي منذ سنوات ، " ومش محتاجة كلام ".

تابع مسئولو اللجنة الخماسية أن هناك قرار مجلس وزارء سابق بتعيين حكام أجانب لمباراة الأهلي و الزمالك فقط سواء فى الدوري أو كأس مصر ، منعاً للأزمات و المشاكل ، ونتمني خلال الفترة المقبلة إسناد المباراة بشكل طبيعي إلى حكم مصري ولكن اللجنة الخماسية فضلت العمل بهذا القرار و إسناد اللقاء لحكم أجنبي.

أستأنف مساء الخميس بطولة الدوري الممتاز بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر ، بلقاء الزمالك و المصري الذى انتهي بفوز القلعة البيضاء بهدف دون رد أحرزه محمود علاء.