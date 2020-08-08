مدرب منتخب الشباب: موهبة الأهلي تقترب من الدوري التونسي.. ولا يوجد فقر مواهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب، أن محمود صابر موهبة النادي الأهلي والمدافع الأيمن في الطريق للاحتراف في الدوري التونسي.
وقال ربيع ياسين في تصريحات لقناة "النهار" "لا يوجد فقر مواهب في مصر، لا يمكن أن أجامل أي لاعب، أتعامل وفقاً للأرقام، والبطولات التي شاركنا فيها ساهمت في تطوير اللاعبين الصغار".
وواصل "هناك أكثر من لاعب جيد يتواجد معي من الأهلي، محمود صابر مدافع أيمن مميز، مواليد 2002، لم يجدد وهو في طريقه للاحتراف في أحد الأندية الكبرى بالدوري التونسي".
وأضاف "أسامة فيصل مهاجم قدير وهداف مميز، لم يتواجد معي في أحد المعسكرات لكني اكتشفته في معسكر أخر".
وأكمل "لقد تواصلت مع إسماعيل يوسف من أجل الحفاظ على الثلاثي أسامة فيصل وحسام أشرف وأحمد عيد بسبب عقودهم وطالبت بمنحهم الفرصة على مسؤوليتي".
واختتم "بالطبع لم أفضل في مسألة عرض هؤلاء على الأهلي بسبب موقف عقودهم في وقت سابق مع الزمالك، يجب أن أكون أمين على مصلحة مصر والأندية، أنتمي للأهلي بعيداً عن عملي في المنتخب".
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