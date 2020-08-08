جوارديولا يكشف تفاصيل حديثه مع زيدان عقب موقعة الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

انتشرت صورة تجمع كلاً من زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، وبيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، وهما يتبادلان الحديث عقب انتهاء مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

ونجح مانشستر سيتي في إقصاء ريال مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الجمعة، على ملعب الاتحاد.

Advertisements

وأظهرت الصورة التي نالت إعجاب الجميع، مدى الروح الرياضية التي تجمع الثنائي، بعد أن اعتلت الابتسامة وجه زيدان وهو يتحدث لجوارديولا رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وكشف المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن الحديث الذي دار بينهما في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لقد هنأته على فوزه بالليجا، وسألته عن عائلته، لا شيء مميز".

واختتم جوارديولا: "أتمنى أن نتناول العشاء في يوم ما، وأن نتحدث بهدوء أكثر".