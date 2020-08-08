تعرف على مواعيد مباريات اليوم "سبت الأبطال" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 على موعد مع مباريات مهمة اليوم السبت في دوري أبطال أوروبا نستعرضها في السطور التالية: 09:00 ـ برشلونة VS نابولي ـ القناة الناقلة:بى أن سبورت 1HD. وكانت مباراة الذهاب التي جمعت نابولي ونظيره برشلونة ضمن منافسات دور الـ 16 قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. Advertisements وسجل لنابولي لاعبه درايز ميرتنز، فما سجل لبرشلونة أنطوان جريزمان في مباراة شهدت طرد لاعب الفريق الكتالوني فيدال في الدقيقة 89. 09:00 ـ بايرن ميونخ VS تشيلسي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا قد انتهت لصالح بايرن بثلاثية نظيفة. وسجل ثلاثية بايرن في شباك تشيلسي كلاً من سيرجي جنابري بواقع هدفين وهدف للاعب روبرت فيفاندوفسكي.

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