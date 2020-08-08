تحليل رقمي.. كيف ظهر حسام أشرف في مباراته الأولى مع الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

استعان المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بورقة شابة من خلال الدفع بحسام أشرف خلال مباراة المصري أقيم ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر، ليحسم الفريق الأبيض اللقاء لصالحه بالفوز بهدف دون رد جاء عن طريق محمود علاء.

ورقة كارتيرون الشابة جاءت في ظل غياب عدد من اللاعبين إلا أن حسام أشرف كان في الموعد بعدما ظهر في الفترة الماضية خلال فترة الإعداد بعد قرار العودة عقب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وظهر حسام أشرف في مباراته الأولى مع الزمالك بصورة رسمية بعدما شارك بجوار ثنائي الجناح أحمد سيد "زيزو" وإسلام جابر، في المقابل قاد مصطفى محمد الهجوم منفردًا.

وشارك ناشئ الزمالك في 76 دقيقة حتى جاء قرار كارتيرون بتغييره، إلا أن أرقام اللاعب الشاب في ظهوره الأول جاءت على الشكل التالي.

حسام استطاع خلال 76 دقيقة أن يصنع فرصة محققة لتحويلها إلى هدف، أما على صعيد التمريرات فمرر الكرة في 25 مناسبة بواقع (19 تمريرة ناجحة) بمعدل دقة 76%، مقابل إخفاقه في تمرير الكرة بواقع (6 مرات).

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وعلى صعيد التحركات، استطاع أن يفرض لاعب الزمالك الشاب نفسه في جبهة محمد عبد الشافي، حيث تواجد في منطقة الجزاء من جهة اليسار في أربع مناسبات مقابل مناسبة واحدة في جهة اليمين.

ما يحتاجه حسام هو العمل بشكل دفاعي أفضل من ذلك حيث لم يظهر اللاعب الشاب سوى في ثلاث مناسبات دفاعية نجح في الحصول على الكرة في مناسبة واحدة خلال مباراة المصري.

أما من حيث الضغط على المنافس فاستطاع لاعب الزمالك أن يشتت الكرة من الخصم في ثلاث مناسبات، كما نجح في الحصول على الكرة بواقع خمس مناسبات في منتصف الملعب مقابل خسارته للكرة في مناسبتين.