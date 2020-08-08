الخطيب يقود المحاولة الأخيرة لبقاء رمضان صبحي في الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يقود المحاولة الأخيرة لبقاء رمضان صبحي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجري محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي محاولة أخيرة للإبقاء على رمضان صبحي لاعب الفريق في القلعة الحمراء بعدما تراجع اللاعب عن اتفاقه السابق بالاستمرار مع الفريق، وأعلن مؤخراً أنه يرغب في العودة لإحدى الدوريات الأوربية رغم أن الاهلي كان قد قطع شوطاً كبيراً مع هيدرسفيلد لشراء اللاعب نهائياً، وعلم ”الخليج 365” أن الخطيب ينوي التحدث مع رمضان صبحي من أجل معرفة موقفه النهائي من البقاء في الاهلي والأسباب التى جعلته يقرر العودة لأوروبا لاسيما وأن النادي كثّف إتصالاته مع نظيره الأنجليزي لإتمام الصفقة ورفع عرضه من 2.5 مليون إسترليني إلى 3.5 مليون إسترليني بناءً على رغبة اللاعب في البقاء مع القلعة الحمراء، وسيحسم رئيس الاهلي مصير صفقة رمضان صبحي في غضون الأيام القليلة المقبلة بعدما استحوذ الأمر على ااهتمام ومتابعة ملايين من جماهير الاهلي بعدما فاجئ اللاعب إدارة القلعة الحمراء برغبته فى العودة لأوروبا وعدم البقاء فى الدورى المصرى.
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