شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. محمد صلاح يكتب بداية تألقه بتسجيله فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بداية تألقه وخاصة في يوم 25 ديسمبر 2010 نجح محمد صلاح، مهاجم المقاولون العرب وقتها ونجم ليفربول الإنجليزي الحالي ، فى تسجيل هدف رائع بشباك الأهلى فى ظهوره الثانى أساسياً مع ذئاب الجبل.

عبد الإله جلال، مدافع الأصفر والأسود، أرسل كرة طويلة من قبل منتصف الملعب لمحمد صلاح الذى ركض من وراء مدافعي الأهلي الذين حاولوا إيقاع اللاعب فى مصيدة التسلل التى هرب منها لينطلق نحو منطقة الـ18 للأهلى مستغلاً سرعته ليسدد الكرة بيسراه فى منتصف المرمى قوية، لم يتعامل معها الحارس محمد أبو السعود بشكل جيد لتجد طريقها فى المرمى، معلناً عن تقدم فريقه بالهدف الأول.

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صلاح اللاعب الشاب القادم من بسيون سجل أول أهدافه الرسمية فى مسيرته الكروية في شباك الأهلي، أحد عمالقه الكرة الأفريقية والعربية، ليسجد احتفالاً بالهدف ثم يخرج لسانه في احتفال أصبح مشهورًا به فى الوقت الحالى، فى النهاية اللقاء انتهى بهدف تعادل قاتل للأهلي سجله أحمد شكرى.