شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر مخاطبة الرجاء لإعادة "أحداد" إلى التدريبات البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، مخاطبة الرجاء المغربى خلال الفترة الجارية من أجل إعادة المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض المعار للنادى المغربى، خلال الفترة المقبلة، للانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض عند نهاية فترة الإعارة مباشرة، حيث ترفض إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة مد إعارة اللاعب خاصة إن النادى المغربى لم يخاطب نادى الزمالك من أجل تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائى، لذا ترغب إدارة الكرة بالقلعة البيضاء فى استعادة جهود اللاعب من أجل البدء فى عملية تسويقه بالموسم الجديد، خاصة بعد العروض المختلفة التى وصلت إلى الإدارة البيضاء بشأنه عقب تألقه خلال فترة الإعارة مع النادى المغربى ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

وأشاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بإمكانيات المغربى أحداد، إلا إن اكتمال قائمة الأجانب بالفريق الأبيض قد تعوق استعادة جهوده فى الموسم المقبل؛ لذا ترغب إدارة الكرة فى استعادة جهوده مبكرًا للوقوف معه على وجهته المقبلة فى الموسم الجديد بصورة نهائية، خاصة إنه فى حالة عدم وصول عرضًا مناسبًا من الناحية المالية لرحيله بشكل نهائى قد يتم الاتفاق معه على إعارته فى الموسم الجديد ثم عودته فى نهاية الموسم لصفوف الفريق الأبيض، فى ظل الإمكانيات المتميزة التى يمتلكها اللاعب على الصعيد الفنى والبدنى.

من المقرر، أن يتم التواصل مع المغربى حميد أحداد خلال الفترة الحالية، لترتيب عودته إلى القاهرة، خلال الفترة المقبلة خاصة إنه تم رفض بشكل نهائى إمكانية استكماله منافسات دورى أبطال إفريقيا مع النادى المغربى الذى سيواجه الزمالك فى نهاية شهر سبتمبر المقبل فى لقاء الذهاب بمنافسات دور نصف النهائى بالبطولة الأفريقية التى يسعى الزمالك لتحقيق لقبها الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002 حينما توج الأبيض بذلك اللقب على حساب نفس النادى المغربى.