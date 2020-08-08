شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يلتقي الإنتاج وديا اليوم استعدادا لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش عصر اليوم السبت تجربة ودية جديدة امام نظيره الإنتاج الحربي ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة الدوري الممتاز

ويستعد ابناء طلائع الجيش تحت قيادة مديرهم الفني عبدالحميد بسيوني لمواجهة بيراميدز في الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس المقبل على ارض ملعب استاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة العشرون لبطولة الدوري .

وأكد بسيوني أن المباريات الودية هدفها الوقوف على إمكانيات جميع اللاعبين ومعرفة المستوي الحقيقي لكل لاعب واستيعابه للتعليمات ومدي قدرته على تنفيذها مؤكدا أنه سيجرب اليوم بعض الخطط والتشكيلات التي سيعتمد عليها خلال المباريات الرسمية في الدوري بداية من مواجهة بيراميدز.