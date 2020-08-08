شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالإنتاج: «إحنا أقل فريق عمل فترة اعداد في العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد مهدي، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي أن فريقه في موقف لا يحسد عليه قبل خوض غمار مباريات الدوري الممتاز .

وقال مهدي في تصريحات تليفزيونية ان فريق الإنتاج الحربي أقل فريق في العالم خاض فترة إعداد قبل بدء مباريات الدوري بشكل رسمي.

واشار إلى ان الأيام الخمسة المقبلة هي الفرصة الوحيدة أمامنا للاستعداد لمباراة بحجم الأهلي في الدوري .