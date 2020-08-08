شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي: «الله يكون في عون الجهاز الفني للإنتاج الحربي في الدوري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي أمير عزمي مجاهد المدرب العام لفريق نادي مصر تعاطفه الشديد مع الجهاز الفني للإنتاج الحربي ولاعبيه خلال الفترة المقبلة في الدوري.

واكد مجاهد في تصريحات خاصة للمصري اليوم انه المباراة الودية التي جمعت فريقه بنظيره الإنتاج الحربي كان مفيدة للفريق لكن الإنتاج الحربي في موقف لا يحسد عليه بسبب عدم حصول لاعبيه على القسط المناسب من برنامج الإعداد والاستعداد لخوض أي مباريات رسمية في الدوري في هذا التوقيت

وقال اشفق على الكابتن مختار مختار وجهازه المعاون في مباراتهم المقبلة امام الأهلي وكيف سيخوض مباراة بهذه القوة رغم عدم اكتمال صفوفهم وعدم وصول اللاعبين لأعيل فورمة فنية وبدنية بسبب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا مؤخرا