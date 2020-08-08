شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: الزمالك قادر علي تحقيق دوري الأبطال وكلنا خلف نادينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي حسين السيد حارس مرمي نادي الزمالك السابق سعادته بالطفرة الإنشائية والفنية التي يشهدها النادي في عهد مجلس الغدارة الحالي برئاسة مرتضي منصور وأكد ان كل رموز ونجوم النادي خلف ناديهم ومجلس ادارته ورئيس النادي. وأكد حارس الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية أن نادي الزمالك يسير بخطي ثابته عيل مستوي فريق الكرة خلا الفترة الأخيرة ونجح في إحراز لقبين في أقل من اسبوع هما السوبر الافريقي والسوبر المحلي. وراهن حسين السيد على قدرة الفارس الأبيض على المنافسة على لقب دوري أبطال افريقيا هذا الموسم مؤكدانه تخطي الرجاء في نصف النهائي نهاية سبتمبر المقبل سيقطع أكثر من 90% من تحقيق اللقب . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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