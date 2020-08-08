برشلونة يصطدم بنابولي.. وبايرن ميونخ يستضيف تشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تعود منافسات كرة القدم في شتى أنحاء العالم بشكل تدريجي من جديد، بعد توقف دام لنحو 4 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتقام اليوم السبت، الموافق 8 أغسطس 2020، العديد من المباريات والمواجهات الهامة في مختلف الدوريات والبطولات على الصعيد العربي أو الأوروبي.
وستنطلق اليوم مباراتين في غاية الأهمية والإثارة ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بين بايرن ميونخ وتشيلسي، وبرشلونة مع نابولي.
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ الألماني × تشيلسي الإنجليزي
تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2
برشلونة الإسباني × نابولي الإيطالي
تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناةbeIN Sports HD 1
الدوري المغربي
الرجاء البيضاوي × أولمبيك آسفى
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة Arryadia live HD
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