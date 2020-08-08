مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد مجددا ويبلغ ربع النهائي

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مانشستر: ازاح مانشستر سيتي الانكليزي الساعي الى احراز لقبه الاول الكبير على الصعيد القاري منافسه ريال مدريد الاسباني حامل اللقب القياسي في عدد الالقاب (13) من مسابقة دوري ابطال اوروبا، بعد ان جدد الفوز عليه ايابا في الدور ثمن النهائي وبلغ ربع النهائي الجمعة على ملعب الاتحاد.

وسجل رحيم سترلينغ (9) والبرازيلي غابريال جيزوس (68) هدفي سيتي، والفرنسي كريم بنزيمة (28) هدف ريال مدريد.

وكان الـ"سيتيزنس" عاد بالفوز بالنتيجة ذاتها من عقر دار ريال مدريد ملعب سانتياغو برنابيو في مارس الماضي قبل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

واعتمد مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان على ثلاثي هجومي مكون من رأس الحربة بنزيمة ومن البلجيكي ادين هازار يسارا والبرازيلي رودريغو يمينا.

وعانى هازار تحديدا من اصابات متكررة في موسمه الاول في صفوف ريال مدريد بعد انتقاله اليه من تشلسي الانكليزي مقابل 100 مليون يورو.

في المقابل، وفي غياب هدافه التاريخي الارجنتيني سيرخيو اغويرو، حل البرازيلي غابريال جيزوس بدلا منه.

وهي المرة الاولى التي يخسر فيها زيدان مباراة في الادوار الاقصائية بعد ان فاز في مبارياته الـ12 السابقة في هذه الادوار.

كما هي المرة الثانية تواليا لريال مدريد التي يخرج فيها من هذا الدور بعد العام الماضي على يد اياكس امستردام الهولندي.

تسديدة اولى للبلجيكي دي بروين اصطدمت باحد مدافعي ريال مدريد وتحولت ركلة ركنية (7).

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وارتكب مدافع ريال مدريد رافايل فاران خطا رهيبا داخل المنطقة فانتزع منه جيزوس الكرة مررها باتجاه رحيم سترلينغ الذي تابعها بسهولة داخل الشباك، رافعا رصيده الى 31 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات بينها 6 في هذه المسابقة بالذات. كما انه الهدف الرقم 100 لسترلينغ في صفوف سيتي في مختلف المسابقات.

ورد مدريد بتسديدة من بنزيمة الذي تخطى الفرنسي ايمريك لابورت بحركة فنية رائعة، لكن ايدرسون تصدى لمحاولته ببراعة (21). ومحاولة اخرى لزميله هازار بيسراه ارتمى عليها ايدرسون (22).

ونجح ريال مدريد في ادراك التعادل عندما مرر رودريغو كرة متقنة داخل المنطقة فتابعها بنزيمة رأسية داخل الشباك (28).

وسجل بنزيمة 21 هدفا في الدوري وحاز هذه المسابقة اربع مرات سابقا وهو خامس افضل هداف فيها.

وفي مطلع الشوط الثاني انفرد سترلينغ بعد تمريرة في العمق من دي بروين بكورتوا لكنه سدد في الشباك الخارجية (46).

ورد ريال مدريد بتسديدتين لبنزيمة واحدة من خارج المنطقة علت العارضة (52) واخرى للاعب ذاته بين يدي ايدرسون (64).

وتلقى جيزوس الكرة داخل المنطقة فاستدار على نفسه واطلق كرة قوية تصدى لها كورتوا ببراعة (66).

وارتكب فاران خطأ فادحا اخر عندما اعاد الكرة باتجاه حارس مرماه لكن جيزوس غمزها من فوق كورتوا ليمنح التقدم مجددا لفريقه (68).