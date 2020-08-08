شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تغريم المنتقدين للحكام فى وسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بالتنسيق مع اتحاد الكرة وضع عقوبات تصل لحد الإيقاف أوغرامات مالية ضد أي مسئول سواء مدير فني أو لاعب ينتقد أو يهاجم الحكام بصورة علنية فى وسائل الإعلام .

و كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي و الزمالك المقرر لها يوم 22 أغسطس من الشهر الجاري فى الجولة الـ21 للدوري الممتاز ، قرار رسمي منذ سنوات " ومش محتاجة كلام ".

تابع مسئولو اللجنة الخماسية أن هناك قرار مجلس وزارء سابق بتعيين حكام أجانب لمباراة الأهلي و الزمالك فقط سواء فى الدوري أو كأس مصر ، منعاً للأزمات و المشاكل ، ونتمني خلال الفترة المقبلة إسناد المباراة بشكل طبيعي إلى حكم مصري ولكن اللجنة الخماسية فضلت العمل بهذا القرار و إسناد اللقاء لحكم أجنبي.

أستأنف مساء الخميس بطولة الدوري الممتاز بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر ، بلقاء الزمالك و المصري الذى انتهي بفوز القلعة البيضاء بهدف دون رد أحرزه محمود علاء.

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أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري المقرر إقامتها في أغسطس الجاري عقب عودة النشاط المتوقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، ويخوض الزمالك يوم 22 أغسطس مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الـ 21 للدوري، ويغيب عن مباراة القمة المقبلة 3 لاعبين بواقع لاعبين للزمالك ولاعب للأهلي، وذلك بسبب العقوبات التي تعرض لها اللاعبون في مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك أيضًا في فبراير الماضي.

اللاعبون الثلاثة الغائبون عن مباراة الأهلي والزمالك المقبلة هم محمود عبد الرازق شيكابالا وأمام عاشور من الزمالك ومحمود كهربا من الأهلي، حيث قررت لجنة التظلمات، فى وقت سابق، تخفيف العقوبتين الصادرتين بحق لاعب الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب الزمالك إمام عاشور، بإيقاف كل منهما 10 مباريات، بدلاً من الإيقاف لنهاية الموسم.

وخففت اللجنة العقوبة الصادرة بحق إدارى الزمالك أحمد زاهر إلى الإيقاف 12 مباراة، بدلا من نهاية الموسم.

وأيدت اللجنة، إيقاف محمود شيكابالا 8 مباريات، وعبد الله جمعة 3 مباريات، وثنائى الأهلى النيجيرى جونيور أجاى وياسر إبراهيم لمدة مباراتين.