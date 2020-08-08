شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل اليوم معسكر مغلق استعداداً لمباراة إنبي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة بالنادي الاهلي مساء اليوم ، السبت، معسكرا مغلقا استعداداً لخوض مباراة إنبي المقرر لها الثامنة من مساء الغد باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الممتاز التى تم استئنافها مؤخراً بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة الفريق للمباراة عقب مران اليوم.
من ناحية أخرى، استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي على عقد جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمناقشته في مسألة صفقات الأحمر خلال ميركاتو الصيف الجاري بعدما إكتفى المدرب السويسري بضم صفقة وحيدة حتى الأن هي طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، وحاولت إدارة الأهلي إقناع المدير الفني إبرام أكثر من صفقة على مدار الفترة الماضية أمثال الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي وباهر المحمد ي ظهير الأسماعيلي ورجب بكار لاعب بيراميدز وزميله بالفريق نبيل عماد دونجا لكن رينيه فايلر رفض هذه الصفقات وأكد أن الاهلي يضم لاعبين أفضل منهم مُكتفياً بالقائمة الموجودة بالفريق حالياً وضم طاهر محمد طاهر ، وأعلن المدرب السويسري أن تركيزه حالياً مع الفريق ينصب على الإستعداد الأمثل لبطولة الدوري التى يستهل الفريق مشاركاته فيها بعد غد ، الأحد، بمواجهة إنبي في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر بعد توقف دام عدة أِشهر بسبب "جائحة" كورونا ، كما يستعد الفريق لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يدخل اليوم معسكر مغلق استعداداً لمباراة إنبي بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.