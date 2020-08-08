رئيس ستاد القاهرة: جاهزون لدوري الأبطال بـ 25 ألف مشجع للأهلي والزمالك

أكد رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي اللواء “علي درويش” جاهزية الملعب لاستقبال 25 ألف متفرج في مباراتي الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء لحساب إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال درويش في تصريحات خاصة لبرنامج “نمبر وان” الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار “الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قد يسمح بعودة الجماهير في النهائيات بعد استقرار الأوضاع وتوقف تفشي فيروس كورونا كما في السابق”.

وزاد “قد تحضر الجماهير ونحن جاهزون لذلك في أي وقت، مع الوضع في الاعتبار مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من الناحية الطبية”.

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وأشار درويش إلى قدرة الاستاد على استضافة 25 ألف متفرج في كل مباراة على حدى، قائلاً “25 ألف مشجع هو الحد الأقصى لعدد الجماهير حال موافقة الكاف على حضور الجماهير في مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم”.

وكشف عل درويش عن توقيع الأهلي والزمالك لعقد رسمي مع هيئة ستاد القاهرة حتى نهاية الموسم الجاري 2020/2019 سواء محليا أو أفريقيا، مضيفًا “لا أعلم أسباب نقل مباريات الأهلي إلى ملعب السلام“.

كما اعترف مسؤول ستاد القاهرة بعدم تجديد الأهلي والزمالك لعقدهما، قائلاً “لم يخاطبنا أي أحد من الناديين لتمديد العقد للموسم المقبل 2021/2020”.