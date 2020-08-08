رياضة | نجم الأهلي يطمئن على الخطيب بعد سرقة منزله

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يطمئن على الخطيب بعد سرقة منزله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إكرامي الشحات، وحش إفريقيا وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه لم يتواصل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، بعد أنباء سرقة فيلاته.

وأكد إكرامي الشحات في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "عدت من الساحل للإطمئنان على الخطيب بعد سرقة فيلاته".

وتابع: "الخطيب أصبح بحال أفضل وأنا حاولت التواصل معه على الهاتف لكنه لم يجيب لذلك عدت فورا من الساحل الشمالي للاطمئنان عليه".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره إنبي ضمن مباريات الدوري المؤجلة يوم الأحد القادم بعد عودة المسابقة مرة أخري بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا.