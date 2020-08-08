شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلائع الجيش يواجه الإنتاج الحربى ودياً استعداداً لعودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى الخامسة عصر اليوم السبت ، فريقا طلائع الجيش والانتاج الحربى مباراة ودية على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن استعدادات الفريقين لإفتتاح مشوارهم ببطولة الدوري التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، ويرغب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع فى منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا فى الوديات الاخيرة بسبب الاصابة للمشاركة فى ودية اليوم لتجهيزهم لمواجهة بيراميدز بينما يبحث مجدى عبد العاطى المدرب العام للانتاج الحربى الذى يقود الفريق فنياً فى الوقت الحالى لحين إكتمال شفاء مختار مختار المدير الفنى للفريق من فيروس كورونا ، عن تجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً استعداداً لمواجهة الاهلى حيث تأجلت مباراته الاولى مع نادى مصر بسبب إصابة 18 فرداً من الفريق بفيروس كورونا قبل تعافيهم.

ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بالدوري بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة ، ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الاهلى المقرر لها 14 أغسطس الجارى بالجولة 19 لمسابقة الدوري العام .

وتغلب فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس بهدف نظيف فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار الإعداد لاستئناف مسابقة الدورى العام، وسجل ناصر منسى لاعب الطلائع هدف المباراة وحيد.

Advertisements

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا ، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة نادي مصر والإنتاج الحربي والمقرر اقامتها في الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظرا لعدد العينات الإيجابية التي ظهرت في تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذي اُجري للاعبي وجهاز الفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي.

وأعلن خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي تعافي 11 فردا من فريقه من فيروس كورونا سواء لاعبين أو أعضاء الجهاز الفني والإداري، وقال مهدي في تصريحات خاصة لـ الخليج 365:"ظهرت نتيجة المسحة التي أجراها لاعبو الإنتاج الحربي وجاءت نتيجتها شفاء 11 فردا من الفريق من فيروس كورونا سواء لاعبين أو جهاز فني أو إداري وتتبقي حالة واحدة للاعب بالفريق لم يخضع للمسحة لمنحه فرصة للتعافي بشكل أفضل وبذلك تخلو صفوف الإنتاج من إصابات كورونا باستثناء حالة وحيدة.