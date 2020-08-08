شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبرر رفضه تأجيل مباراة الأهلي والإنتاج بسبب ارتباط الأحمر في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كأرجعت اللجنة الخماسية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنانيي موقفها الرافض لتأجيل مباراة الإنتاج الحربي والأهلي في الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري والمقرر في الرابع عشر من الشهر الجاري علي ارض ملعب استاد السلام بسبب ارتباط الاهلي بمباريات دوري أبطال أفريقيا وصعوبة تأجيل أي مباراة طرفها أحد الفرق المصرية الثلاثة التى تشارك في البطولات الأفريقية.

يأتي هذا فيما رحبت إدارة الانتاج الحربي بقرار لجنة المسابقات بالجبلاية بإقامة المباراة في موعدها دون تأجيل واكتفائهم بتأجيل مباراتهم الأهلي فقط أمام نادي مصر والتى كانت مقررة اليوم السبت .