شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة عن مرتضى منصور: سيفوز في انتخابات الزمالك «وهو قاعد ‏في البيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على ثقته التامة في نجاح مرتضى منصور، في انتخابات رئاسة النادي الأبيض المقبلة.

وأضاف في تصريحات لقناة الزمالك:«بحكم خبرتي داخل نادي الزمالك على مدار 26 عاماً، أقولها عند ثقة أن مرتضى هو الرئيس القادم للنادي أيضاَ».

وواصل:«مرتضى هينجح في الرئاسة وهو قاعد بيته»، في إشارة منه إلى قدرة رئيس النادي الأبيض على اكتساح الانتخابات المقبلة.

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن مظاهرة الحب التي شهدتها الجمعية العمومية الأخيرة في الزمالك وحضور 30 ألف عضو رغم ارتفاع درجات الحرارة وانشار فيروس كورونا، أكبر دليل على حب الأعضاء لمرتضى.