شكرا لقرائتكم خبر عن سباق سيارات في ستاد الاسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام المسئولون عن ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بتنظيم أحد أهم سباق السيارات لمحترفين اليوم الجمعة، تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، والدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

واتخذ مسئولو ستاد الاسكندرية جميع الاجراءات والوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

سباق سيارات في ستاد الاسكندرية

وشهد السباق حضور كل من ا.د/ محمد عبدالرازق، مدير هيئة ستاد الاسكندرية،واللواء جمال رشاد رئيس الاداره المركزيه للسياحه والمصايف والسيد محمد سعد رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وا.د/ رأفت عبدالمنصف، رئيس قسم العاب القوي بكليه التربيه الرياضيه بنين جامعه الاسكندرية، و أ.د/ هشام الجيوشي الاستاذ بكليه تربيه رياضيه جامعه حلوان وسكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات.

ستاد الاسكندرية

وضم السباق ١٢٠ سيارة من كافة أنحاء الجمهورية، وذللك من أجل تشجيع رياضة سباق السيارات في مصر