شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يراجع إيجابيات وسليبات الوديات الخمسة استعداداً لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراجع الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس أشرطة الفيديو للوديات الخمسة التي خاضها الفريق استعداداً للدوري، بعدما تعادل ذئاب الجبل مرتين أمام أسوان ثم الجونة بنتيجة 1/1، قبل أن يخسر من الطلائع بهدف نظيف، ثم تعادل أخيراً مع وادي دجلة سلبياً، لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق وحل الأزمات قبل الموقعة المرتقبة في الأسكندرية، وذلك لتحديد إيجابيات وسلبيات الفريق استعداداً لمواجهة سموحة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

ورفع الجهاز الفني للمقاولون حالة الطوارئ، بعد الفوز الأخير الذي حققه نادي الزمالك على نظيره المصري، ليرفع الأبيض رصيده إلى النقطة 34 ويزيح المقاولون من المركز الثاني بعد فترة طويلة من الهيمنة على الوصافة.

وأكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الهدف الأساسى للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

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وأضاف عبد الغنى، صعّدنا عدداً من الناشئين وسنمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين فى مباراة الطلائع الودية من أجل الاطمئنان عليهم، لم نلعب بالتشكيل الأساسى بشكل كامل لأننا نريد تجهيز الجميع عن طريق منح الفرصة فى الوديات، وذلك لتعويض أى نقص يتعرض له الفريق فى حال إصابة أى لاعب.

وكان علاء عبد الغني قد أعلن عن سلبية المسحة السابعة للكشف عن كورونا والتى خضع لها 50 فرداً بين لاعبين وجهاز فنى وأكد عبد الغنى فى تصريحات خاصة أن النادى كان قد أجرى المسحة لعدد أكبر هذه المرة بعد ظهور حالة إيجابية خلال المسحة السادسة والتى تم عزلها بمعرفة طبيب الفريق للخضوع للبروتوكول الطبى الذى أقرته اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.