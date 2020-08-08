استاد القاهرة: مستعدون لاستضافة 25 ألف مشجع للأهلي والزمالك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، أن الاستاد أصبح جاهزًا لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

رئيس هيئة الاستاد قال في تصريحات عبر شاشة "النهار" في الساعات الأولى من صباح السبت :"استاد القاهرة جاهز لاستقبال الأهلي والزمالك ونتمنى النهائي مصري على استاد القاهرة".

وأضاف :"لو سمحوا بحضور جمهور بالتأكيد سيكون هناك نسبة في حضور الجماهير، حتى لو يحدث تباعد والاستاد جاهز بخدماته لاستضافة الجمهور".

وواصل :"أعتقد أن الاتحاد الأفريقي سيسمح بحضور الجمهور في دور نصف النهائي، وقادرون على تحمل المسئولية حول حضور الجمهور".

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وأنهى :"سيكون الفاصل بين الفرد والأخر كرسيين أو ثلاثة كراسي.. الاستاد سعته 73 ألف مما يعني حضور 25 ألف مشجع".

وأسفرت مواجهتي دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلي أمام الوداد البيضاوي المغربي، في المقابل يلعب الزمالك ضد الرجاء البيضاوي.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، في المقابل ستقام موقعة الإياب في الأسبوع الأول من أكتوبر وتحديدًا في الثاني والثالث.

وكان الأهلي أعلن مؤخرًا عن اختياره موعد الثالث من أكتوبر لمواجهة الوداد والذي استطاع أن يصل إلى نهائي النسخة الماضية قبل الخسارة من الترجي التونسي.

جدير بالذكر أن استاد القاهرة استضاف مبارتي الأهلي والزمالك ضد صنداونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في دور الثمانية من النسخة الحالية بمسابقة دوري الأبطال.