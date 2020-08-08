السيتي يجدد تفوقه على الريال في ليلة أخطاء فاران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

جدد مانشستر سيتي تفوقه على ريال مدريد بالفوز بهدفين مقابل هدف في لقاء العودة والذي أقيم على ملعب "الاتحاد" ضمن دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا

مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب "سنتياجو برنابيو" استطاع مانشستر سيتي أن يفوز بهدفين مقابل هدف أيضًا ليصبح مجموع المباراتين (4-2).

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي منافسه ليون الفرنسي والذي تأهل على حساب يوفنتوس بعد الفوز بفارق المواجهات المباشرة (2-2).

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون - ووالكر - فرناندينيو - لابورت - كانسيلو - رودريجو - جوندوجان - دي بروين - فودين - ستيرلينج - خيسوس.

تشكيل ريال مدريد: كورتوا - كارفخال - ميلتاو - فاران - كروس - مودريتش - كاسميرو - ميندي - رودريجو - هازارد - بنزيمة.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة السابعة من بداية المباراة سدد كيفين دي بروين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ترتطم في لاعب من الريال وتخرج إلى ركنية.

الدقيقة التاسعة شهدت خطأ فادح من فاران ليستغلها خيسوس ويمرر الكرة لستيرلينج المتواجد أمام المرمى لتصبح النتيجة (1-0).

السيتي واصل تهديد مرمى ريال مدريد بكرة من المتألق ستيرلينج بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تلمس الكرة في الشباك الخارجية أعلى المرمى في الدقيقة 15.

Advertisements

فرصة الريال الأولى في المباراة ظهرت في الدقيقة 21 بتصويبة قوية من بنزيمة لكن إيدرسون يتألق ويبعد الكرة لركنية.

الدقيقة 27 شهدت ظهور نجم الريال كريم بنزيمة وهو يسجل التعادل من كرة رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من رودريجو لتصبح النتيجة (1-1).

الظهير البرتغالي كانسيلو حاول أن يعيد التفوق للسيتي في الدقيقة 37 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء يبعدها كورتوا بثبات.

وحاول لاعب مانشستر سيتي فودين في الدقيقة 42، أن يعيد التفوق للسيتي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم.

ستيرلينج أهدر فرصة هدف مؤكدة لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 47 من زمن أحداث الشوط الثاني لكن كورتوا يتألق ويبعد الكرة لركنية.

الدقيقة 63 أهدر كريم بنزيمة فرصة إضافة الهدف الثاني للريال بعد كرة من أسينسيو لكن إيدرسون يتصدى للكرة بثبات.

خيسوس في الدقيقة 65 كاد يسجل الهدف الثاني لولا تألق كوروتوا والذي أبعد الكرة لركنية.

المدافع الفرنسي رفائيل فاران أهدى مانشستر سيتي إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 68 بخطأ فادح يحولها خيسوس إلى هدف لتصبح النتيجة (2-1).

لمشاهدة أهداف المباراة.. اضغط هنا