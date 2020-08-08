ربيع ياسين: أنقذت مهاجم الزمالك من الرحيل المجاني..ولاعب الأهلي يستعد للهروب لتونس

كشف المدير الفني لمنتخب شباب مصر ونجم الأهلي السابق “ربيع ياسين” عن مفاجأة هامة بالنسبة لجمهور الزمالك تتعلق باللاعب الواعد “أسامة فيصل”، بالاضافة إلى حقيقة أخرى تخص لاعب الأهلي “محمود صابر”.

وقال ربيع ياسين في تصريحات خاصة لبرنامج “نمبر وان” الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار “عقد لاعب الزمالك أسامة فيصل كان سينتهي، وكاد يرحل عن صفوف الأبيض بالمجان لولا تدخلي”.

وأوضح “قمت بإجراء مكالمة مع إسماعيل يوسف وأكدت له على ضرورة تجديد عقد اللاعب وأنه موهبة كبيرة وطالبته فورًا بضم اللاعب لتدريبات الفريق الأول”.

وكشف عن مفاجأة وتحذير لمسؤولي النادي الأهلي بخصوص لاعب منتخب شباب مصر “محمود صابر” الذي تصفه وسائل الإعلام المحلية بالموهبة القادمة في سماء القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة.

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وأكد ربيع ياسين بقوله “محمود صابر موهبة كروية في خط الهجوم، لكن عقده مع النادي الأهلي سينتهي في نهاية الموسم الحالي 2020/2019، بالتالي يحق له الرحيل بنهاية الموسم”.

وختم “تحدث معي محمود صابر حول مستقبله مؤخرًا، وأخبرني بأنه يمتلك عدة عروض أبرزها من ناد تونسي (لم يذكر اسمه) وينوي تنفيذ ما في رأسه بالرحيل بحلول نهاية هذا الموسم”.

وفي الوقت الذي يسعى محمود صابر للرحيل، تعمل إدارة الأهلي على استعادة المهاجم المغربي وليد آزارو لدعم خط هجوم الفريق قبل بداية الموسم المقبل، كما توجد محاولات جادة لإضافة مهاجم أجنبي جديد يقال أنه جاكسون موليكا لاعب مازيمبي.