رياضة | مفاجأة.. تعرف على المرشحين لجوائز الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تعرف على المرشحين لجوائز الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب ومدرب فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لهذا الموسم.

وجاءت قائمة أفضل لاعب كالتالي:"ترينت ألكسندر أرنولد، كيفين دي بروين، جوردان هندرسون، داني إنجز، ساديو ماني، نيك بوب بالإضافة إلي جيمي فاردي.

بينما جاءت قائمة أفضل مدرب كالتالي:"فرانك لامبارد، يورجن كلوب، بيب جوارديولا ومدرب شيفيلد ويلدر".

يذكر أن نادى ليفربول قد توج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لهذا الموسم بعد غياب دام لمدة 30 عاما.