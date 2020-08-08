رياضة | إكرامي: الهجوم علي الخطيب ممنهج وأبناء الأهلي الحقيقيون لا يهاجمون الكيان

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إكرامي: الهجوم علي الخطيب ممنهج وأبناء الأهلي الحقيقيون لا يهاجمون الكيان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد إكرامي الشحات، وحش إفريقيا وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر سابقا، بعض الأشخاص التي تشن هجوما على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأكد إكرامي الشحات في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان": "الهجوم علي الخطيب ممنهج ولا يتم من أبناء النادي".

وتابع: "أبناء الأهلي الحقيقيون لا يهاجمون الكيان".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره إنبي يوم الأحد القادم ضمن مباريات الدوري المصري والذي عاد مجددًا بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا.