رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وإنبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي يوم الأحد المقبل، في منافسات الدوري المصري الممتاز، وتعد تلك المباراة الأولى بالنسبة للفريقين، بعد توقف النشاط الرياضي لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، ويأتي نادي الزمالك في المرتبة الثاني برصيد 34 نقطة، بعدما فاز مساء اليوم الخميس على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

فيما جاء في المركز الثالث المقاولون العرب برصيد 33 نقطة، ثم يأتي بيراميدز في المركز الرابع بجدول الدوري المصري الممتاز بـرصيد 32 نقطة.

فقد جاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وإنبي كالآتي:-

1 – النادي الأهلي 49 نقطة.

2 – نادي الزمالك 34 نقطة.

3 – المقاولون العرب 33 نقطة.

4 – بيراميدز 32 نقطة.

5 – الاتحاد السكندري 27 نقطة.

6 – سموحة 25 نقطة.

7 – إنبي 25 نقطة.

Advertisements

8 – الإنتاج الحربي 23 نقطة.

9 – الإسماعيلي 22 نقطة.

10 – المصري 20 نقطة.

11 – الجونة 20 نقطة.

12 – حرس الحدود 19 نقطة.

13 – أسوان 18 نقطة.

14 – طلائع الجيش 17 نقطة.

15 – طنطا 16 نقطة.

16 – وادي دجلة 15 نقطة.

17 – مصر للمقاصة 14 نقطة.

18 – نادي مصر 11 نقطة.