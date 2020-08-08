شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يذاكر أسوان قبل موقعة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف خالد جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مصر جهازه المعاون والجهاز الإداري للفريق بتوفير جميع المباريات الودية الأخيرة لفريق أسوان استعدادا لمباراتهم المقبلة في الدوري الممتاز بعد عودته رسميا والمقررة الخميس المقبل علي أرض ملعب استاد الشرطة بالعباسية . ويسعي جلال وجهازه المعاون لدراسة المنافس جيدا خصوصا في ظل ضيق الوقت بعدما وجد جلال نفسه في مأزق بمواجهة أسوان رغم ان كل تركيزه عيل علي مواجهة الإنتاج الحربي قبل ان يتخذ اتحاد الكرة قرار مفاجئ بتاجيلها بسبب كورونا الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,147

تعافي 50,553

وفيات 4,971

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