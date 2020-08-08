شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. الأحمر يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمواجهة المرتقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة بالنادي الاهلي مساء اليوم ، السبت، معسكر مغلق إستعداداً لخوض مباراة إنبي المقرر لها الثامنة من مساء الغد بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الممتاز التى تم إستئنافها مؤخراً بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، ويعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة الفريق للمباراة عقب مران اليوم.

من ناحية أخرى ، إستقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي على عقد جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمناقشته في مسألة صفقات الأحمر خلال ميركاتو الصيف الجاري بعدما إكتفى المدرب السويسري بضم صفقة وحيدة حتى الأن هي طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، وحاولت إدارة الأهلي إقناع المدير الفني إبرام أكثر من صفقة على مدار الفترة الماضية أمثال الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي وباهر المحمد ي ظهير الأسماعيلي ورجب بكار لاعب بيراميدز وزميله بالفريق نبيل عماد دونجا لكن رينيه فايلر رفض هذه الصفقات وأكد أن الاهلي يضم لاعبين أفضل منهم مُكتفياً بالقائمة الموجودة بالفريق حالياً وضم طاهر محمد طاهر ، وأعلن المدرب السويسري أن تركيزه حالياً مع الفريق ينصب على الإستعداد الأمثل لبطولة الدوري التى يستهل الفريق مشاركاته فيها بعد غد ، الأحد، بمواجهة إنبي في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر بعد توقف دام عدة أِشهر بسبب "جائحة" كورونا ، كما يستعد الفريق لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وأثار موقف فايلر من تدعيم الفريق للمرحلة حالة من الدهشة لدى لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف حيث ترى اللجنة ومعها محمود الخطيب رئيس الأهلي والمشرف العام على الكرة إنه من المنطقي أن يتم تدعيم الفريق بصفقات جيدة للموسم الجديد خاصة وأن الأندية المنافسة تقوم حالياً بتدعيم صفوفها بصفقات قوية ، كما أن الاهلي سيفقد عدة لاعبيه هذا الموسم برحيل شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي لإنتهاء عقودهم ومعهم الأنجولي جيرالدو بنسبة كبيرة من أجل إعادة المغربي أزارو أو ضم أجنبي أخر وهذا يؤكد أن الفريق سيكون بحاجة لتدعيمات قوية حسب وجهة نظر لجنة التخطيط التى ستبحث هذا الأمر مع فايلر لاسيما وأن اللجنة ترى أن عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية سيُمثل أزمة كُبرى للفريق في الفترة المقبلة فلابد من عملية التدعيمات في الفرق الكبرى دائماً من أجل مواجهة أزمات الإصابات والإيقافات.