شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يخاطب الإسماعيلي للاتفاق علي مباراة ودية استعدادا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مسئولي الإنتاج الحربي نظرائهم في الإسماعيلي لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين الاحد المقبل استعدادا لعودة بطولة الدوري ، وتأجلت مباراة الإنتاج الحربي مع نادي مصر التي كان مقرر لها الرابعة عصر السبت بسبب اصابات كورونا التي ضربت الإنتاج ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي في 14 اغسطس الجاري ، واتفق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، مع نظرائهم فى نادى مصر على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين فى الخامسة عصر اليوم السبت، باستاد الإسماعيلية ضمن استعدادات الفريق لبداية مشواره فى بطولة الدورى العائد بعد توقف بسبب جائحة كورونا، لاسيما بعد اعتذار ناديى إنبى والإنتاج الحربى عن مواجهة الدراويش ودياً، فيما تأجلت مباراة نادى مصر مع الإنتاج الحربى بسبب حالات كورونا.

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ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب فى الأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.