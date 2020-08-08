شكرا لقرائتكم جمال محمد علي: لايوجد عقوبة على الأندية المعترضة على الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، أنه سعيد بعودة النشاط الرياضي مرة أخرى، من خلال مباراة الزمالك و المصري التي اقيمت مساء امس الخميس.
وقال جمال في تصريحات تلفزيونية إلى أن ليس من الطبيعي أن يعترض نادي على تعين حكم او استبعاده من مبارياته مؤكدا أن هذا يحدث في المباريات الودية فقط وليس في بطولة دوري ممتاز.
وتابع أن لا يوجد عقوبة على الاندية من يعترض على الحكام كما تردد مؤكدا أن هناك لجنة حكام تدير هذا الملف.
وأتم حددنا مواعيد استئناف مباريات الدوري الدرجة الثانية، القسم الثالث والرابع سيستأنف التدريبات يوم 25/8 ثم يستكمل الدوري، لم اتدل في قرارات لجنة الانضباط.
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