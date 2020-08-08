شكرا لقرائتكم المصري: حكم مباراة الزمالك ظلمنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابدى حسن عمار عضو مجلس ادارة النادي المصري عدم رضاه عن التحكيم خلال مواجهة فريقه أمام الزمالك بالدوري. وقال عمار خلال تصريحات تلفزيونية: "المصري قدم مباراة جيدة أمام الزمالك بعد التوقف وكنا نستحق نقطة على الأقل" واردف: كان هناك ظلم تحكيمي واضح واقع علينا خلال المباراة بشهادة الجميع. Advertisements وتابع:محمد حسن كان يستحق انذار الشوط الأول لكن تم التغاضي عنه لأسباب لا اعلمها. واتم كلماته: كنا نستحق ركلة جزاء في نهاية المباراة وكان لابد اللجوء لتقنية الفيديو ولكن لم يحدث.

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