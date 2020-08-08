شكرا لقرائتكم نائب رئيس الزمالك: الكرة خارج والتوقعات وتركيزنا في أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك حقيقة مفاوضات الفريق الأبيض مع كريم العراقى نجم المصري البورسعيدى.

قال جلال إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" هناك تعاون مستمر دائمًا بين المصري والزمالك، وسمير حلبية رئيس النادي البورسعيدي لا يرفض طلب لمرتضى منصور والعكس أيضًا، ولكن ننتظر الرأي الفني".

أكد نائب رئيس الزمالك على سعادته بعودة الدوري المصري رغم المخاوف بسبب انتشار وباء كورونا موضحا أن فريقه يستعد من خلاله لمواجهات دوري أبطال إفريقيا مضيفا :" أتمنى أن تسير الأمور بخير في تلك الأجواء ومع إصابة بعض اللاعبين وغياب الآخرين".

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وتابع: "ندعم الفريق بالكامل وكرة القدم ليست خاضعة لأي توقعات، والزمالك في دوريات كثيرة ماضية كان متأخرًا ووصل للأمام، ولكن كما قلت تركيزنا الأكبر هو المواجهة الإفريقية".