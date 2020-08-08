شكرا لقرائتكم أحمد سمير: فييرا رحل عن الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أحمد سمير مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك ونجم الفريق السابق، أنه عانى من تأخر مستحقاته لمدة 3 سنوات خلال الفترة التي قضاها في النادي قائلا: "مفيش رئيس في تاريخ الزمالك جاب حق النادي زي مرتضى منصور".
وتابع سمير في تصريحات لقناة الزمالك، مع الإعلامي أحمد جمال، أن البرتغالي فييرا رحل عند نادى الزمالك خلال فترة تواجده بالنادي، بسبب تأخر مستحقات اللاعبين".
وتابع نجم الفريق الأبيض السابق، أن اللاعب حسين ياسر المحمدي كان لاعبا مؤثراً في الزمالك وترك بصمة مع الفريق".
وعن فوز الزمالك على المصري مؤخرا، قال سمير أن الزمالك بات متمرسا في التعامل النفسي مع المباريات الكبيرة وهو كان يفتقده الفريق في السابق".
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