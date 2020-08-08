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شكرا لقرائتكم شوبير يزف بشرى سارة للأهلاوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الاعلامي الكبير أحمد شوبير قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر المعتزل عن بشرى سارة لجمهور النادي الأهلي حيث كشف تفاصيل مهمة وجديدة تخص ملف رمضان صبحي.
وكتب عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: "تطورات مفاوضات رمضان صبحي.. سيتم مد الإعارة في البداية، ثم بيع اللاعب بشكل نهائي " وهو ما يشير إلى أن الأهلي يتفاوض مع هيدرسفيلد على اولا تمديد الإعارة ثم الشراء من النادي الإنجليزي.
وأكد مسئولو اتحاد الكرة، أنه لابد من وصول خطاب من الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم ونادى هيدرسفيلد يفيد بالموافقة على مد إعارة رمضان صبحى لاعب الفريق الإنجليزى المعار فى صفوف الأهلى لنهاية الموسم، حتى يشارك اللاعب مع الفريق الأحمر فى مباريات الدورى المقبلة وكذلك مباريات دورى الأبطال الافريقي.
وأوضح مسئولو الجبلاية أنه حتى فى حالة شراء الأهلى رمضان صبحى أو تجديد الاعارة، لابد من وصول خطاب مد الاعارة حتى يستمر اللاعب فى المشاركة ولا ينتظر فتح باب القيد مجددا ليتم قيده فى صفوف الفريق الأحمر مجددا.
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