شكرا لقرائتكم خبير لوائح يكشف موقف رمضان صبحي القانوني من المشاركة مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نصر الدين عزام، المحاملي الدولي، إن رمضان صبحي سيحق له المشاركة مع الأهلي حال موافقة نادى هيدرسفيلد على تمديد إعارته.

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وأكد نصر عزام في تصريحات عبر برنامج نمر وان الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الأهلي موقفه ضعيف في تلك النقطة ولكنه يحاول مع نادي هيدرسفيلد لتمديد إعارة اللاعب".

وتابع: "إذا لم يشارك اللاعب محليا فسيلجأ الأهلي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لطلب مشاركة اللاعب حال الاتفاق على تمديد إعارته".