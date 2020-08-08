شكرا لقرائتكم خبير لوائح يكشف موقف رمضان صبحي القانوني من المشاركة مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال نصر الدين عزام، المحاملي الدولي، إن رمضان صبحي سيحق له المشاركة مع الأهلي حال موافقة نادى هيدرسفيلد على تمديد إعارته.
وأكد نصر عزام في تصريحات عبر برنامج نمر وان الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الأهلي موقفه ضعيف في تلك النقطة ولكنه يحاول مع نادي هيدرسفيلد لتمديد إعارة اللاعب".
وتابع: "إذا لم يشارك اللاعب محليا فسيلجأ الأهلي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لطلب مشاركة اللاعب حال الاتفاق على تمديد إعارته".
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