شكرا لقرائتكم أسوان يواصل استعداداته لمواجهة المقاصة مساء الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، بقيادة أحمد كشري مدرب الفريق، استعداداته داخل معسكره المقام بالمركز الأوليمبي، لمباراة مصر المقاصة، والتي تقام في الخامسة مساء غداً الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام التي عادت مؤخراً إلى الحياة بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

كان لاعبو أسوان، قد أجرو المسحة الطبية للكشف عن كورونا أمس الجمعة، وذلك استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، تنفيذاً لتعليمات اللجنة الطبية التي تشترط إجراء المسحة قبل أي مباراة بـ 48 ساعة.

وتعد هذه المباراة أول مباراة رسمية يخوضها فريق أسوان تحت قيادة أحمد كشري، الذي تولى مسئولية أبناء الجنوب خلفاً لمجدي عبد العاطي الذي استقال خلال توقف كورونا.

في سياق آخر، عقد أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، محاضرة فنية للاعبي الفريق، خلال المعسكر المقام حالياً بالمركز الأوليمبي استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، وحرص الجهاز الفني لأسوان على أن يكون حضور اللاعبين في المحاضرة طبقاً للإجراءات الاحترازية من خلال ترك مسافات والالتزام بارتداء الكمامات.

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وركز كشري خلال محاضرته الفنية على شرح إيجابيات وسلبيات المباريات الودية التي خاضها أبناء الجنوب، استعداداً لضربة البداية بعد استئناف الدوري والتي من المقرر أن تجمع تماسيح النيل بفريق مصر المقاصة يوم الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس.

كان أبناء الجنوب قد خاضوا خمس مباريات ودية في يوليو الماضي، وذلك بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف في شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تعادل أسوان في أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادي الاسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبي والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر تماسيح النيل في المباراة الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/2، في لقاء مثير.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.