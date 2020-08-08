شكرا لقرائتكم صديق رمضان صبحى: عرض أوروبي وآخر آسيوي لضم "العفيجى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال علي صقر، المدير الفنى لنادي المعادي، وصديق رمضان صبحي، إن هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضم لاعب الأهلي في الفترة المقبلة.
وأضاف صقر، خلال تصريحات تلفزيونية أن رمضان صبحي تلقى عروضا مميزة بعد أمم أفريقيا تحت 23 عاما، لكنه رفض مناقشتها بسبب ارتباطه بالأهلي.
وأكد صقر أنه تدخل في الحصول على عروض لرمضان صبحي، في أوروبا بصفته صديقا للاعب الذى يرغب فى الاستمرار بالملاعب الأوروبية.
وأوضح المدير الفنى للمعادي، أن هناك عرضًا أوروبيًا سيصل هدرسفيلد الأسبوع المقبل لضم رمضان، بجانب عرض آسيوي آخر. عن طريق شركة تسويق.
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