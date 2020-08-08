شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا: مباراة المصري مع الحدود أصعب من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عبد الظاهر السقا مدير الكرة في المصري، أن مباراة فريقه المقبلة في الدوري مع حرس الحدود أصعب من لقاء الزمالك، خاصة وأن طارق العشري المدير الفني للفريق البورسعيدي كان مدربًا لفريق الحدود ويعلم اللاعبين جيدًا كما أن اللاعبين على دراية كاملة بفكره وأسلوبه.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "أشكر حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات لانها أرسل لنا ملفًا بكل تفاصيل المباراة كما لو كانت مباراة دولية".

وواصل: "حسام الزناتي أرسل في الملف الإيقافات في كل فريق والوان القمصان خلال المباراة وكذلك وقت إحماء الفريقين والحكام".