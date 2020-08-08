شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بسبب حضور العشرى مباراة الزمالك.. واتحاد الكرة: هنراجع ونتأكد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الجدل بعد حضور طارق العشرى المدير الفنى للنادى المصرى، مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك مع استئناف مباريات الدورى بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، خاصة وأن العشرى كان قد تم إيقافه 3 مباريات بمعرفة لجنة الانضباط بالجبلاية عندما كان مديرا فنيا لحرس الحدود بسبب خروجه عن النص فى مباراة الزمالك فى الأسبوع الـ16 بالدورى.
وغاب العشرى عن مباراة حرس الحدود أمام الجونة بالدورى كما غاب أيضا عن مباراة الحرس أمام أبو قير للأسمدة ، قبل أن يرحل لتدريب النادى المصرى ما يعنى استمرار إيقافه الا أنه حضر أمس مباراة فريقه أمام الزمالك، وهو ما تسبب فى حالة من اللغط.
فى هذا الصدد، قال مصدر باتحاد الكرة أنه سيتم مراجعة هذا الأمر والتأكد من أحقية العشرى من الحضور أو عدمه ، وفى حالة عدم أحقيته بالحضور سيتم التحقيق فى الأمر لتحديد المخطئ فى هذه الواقعة.
وفاز الزمالك على المصرى فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس بهدف نظيف سجله مدافع الفريق محمود علاء.
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