شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُخاطب كاف لبحث موقف رمضان صبحى قبل استئناف دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مسئولو النادي الأهلي الاتحاد الافريقي كاف لبحث موقف رمضان صبحي جناح الفريق، بعد انتهاء اعارته من هيدرسفيلد الأنجليزي في 30 يونيو الماضي، سواء في حالة مد اعارته أو في حالة عودة اللاعب لصفوف ناديه، وكذلك في حالة شرائه بشكل نهائي أو انتقاله لأى نادي آخر بداية من الموسم المقبل بعد اتخاذ إدارة هيدرسيفيلد قراراً ببيعه نهائياً.

ويخشى مسئولو الأهلي أن يشارك رمضان في الدور نصف النهائي أمام الوداد المغربي دون أن يكون موقفه صحيح وهو ما قد يهدد بخسارة الفريق الأحمر للمباريات حتى في حالة فوزه بها، ويربط مسئولو نادي بيراميدز بين انسحاب الأهلي من صفقة شراء رمضان صبحي وبين الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي لشراء عقد الجناح الدولي خلال الفترة المقبلة، وانتهت إعارة رمضان صبحي للأهلي في 30 يونيو الماضي، في الوقت الذي لا يحق للاعب استكمال الموسم مع الفريق الأحمر قبل وصول خطاب رسمي من ناديه الأنجليزي يعلن فيه موافقته على مد إعارة الجناح الدولي.

ويرفض بيراميدز الدخول في مفاوضات لشراء رمضان صبحي في الفترة الحالية تجنباً للدول في صدامات وعداوة مع الأهلي خاصة بعد انتقال أحمد فتحي لبيراميدز بعد انتهاء عقده مع الفريق الأحمر في الوقت الذي كانت ترغب إدارة الأهلي في تجديد عقد الجوكر، ويرصد بيراميدز 5 ملايين يورو لشراء رمضان صبحي، فيما رصدت الإدارة مبلغ يتخطى المليون يورو ليكون راتباً سنوياً للجناح الدولى لإغرائه بخطوة اللعب للفريق والرحيل عن الأهلى.

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وفاجأ رمضان صبحى إدارة الأهلي برغبته فى العودة لأوروبا وعدم البقاء فى الدورى المصرى، رغم أن اللاعب سبق وأعلن رغبته فى البقاء مع الأهلى، بل وطالب مسئولى النادى بالتفاوض الجاد مع هيدرسفيلد لشرائه نهائياً بعد انتهاء الإعارة، ويرغب رمضان صبحي فى العودة لأوروبا لخوض تجربة احترافية جديدة يأمل أن يكون التوفيق حليفه فيها، بعكس ما حدث له فى تجربتى ستوك سيتى وهيدرسفيلد الإنجليزيين.