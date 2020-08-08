شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس استاد القاهرة: كاف يدرس الحضور الجماهيرى فى نصف نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، موقف الحضور الجماهيري في مباريات الأهلي والزمالك في نهائيات دوري أبطال إفريقيا. وقال علي درويش في تصريحات تليفزيونية: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قد يسمح لعودة الجماهير في النهائيات بعد استقرار الأوضاع بشأن تفشي فيروس كورونا". وأوضح: "قد تحضر الجماهير ونحن جاهزون لذلك في أي وقت مع وضع في الاعتبار مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية".

وكشف علي درويش، أن عدد الحضور الجماهيري في مباريات الأهلي والزمالك في نهائيات دوري أبطال إفريقيا. وقال: "نحن جاهزون لاستقبال الجماهير حال موافقة الاتحاد الإفريقي في نهائيات دوري الأبطال على حضور الجماهير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية". وأتم: "٢٥ ألف مشجع هو الحد الأقصى لعدد الجماهير حال موافقة الكاف على حضور الجماهير في دوري الأبطال".

وأوضح درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، أسباب استمرار لعب النادي الأهلي في استاد القاهرة وليس استاد السلام رغم حصول الأهلي على حق انتفاع استاد السلام. وقال : "الأهلي والزمالك وقعوا عقد مع استاد القاهرة حتى نهاية الموسم سواء محليا أو إفريقيا ولكن لا ألعب أسباب عدم نقل الأهلي مبارياته إلى استاد السلام" وتابع: "الأهلي والزمالك لم يخاطبانا لتجديد عقد الملعب في الموسم الجديد".