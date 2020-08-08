شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: الهجوم على مرتضى منصور سببه الانجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مجلس الادارة ‏الحالي برئاسة مرتضى منصور، قام بدفع مستحقات 19 لاعباً سابقاً تعاقد ‏معهم المجلس السابق في ولاية ممدوح عباس.‏

وأضاف زادة خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك: "أغلب لاعبي الزمالك في المجالس السابقة لم ‏تتقاض حقوقها المالية ومرتضى منصور هو من منحهم مستحقاتهم".‏

وواصل: "الهجوم على مرتضى منصور سببه الانجازات التي حققها في ‏النادي على مستوى الانشاّت والبطولات، ودائماً الشخص الناجح والقوي ‏هو من يلقى الهجوم والانتقادات".‏

وأنهى تصريحاته: "عندما استمر النادي بلقب وحيد خلال 7 سنوات ‏ومنشاّت النادي رديئة للغاية لم يهاجم أحد مجلس الادارة السابق، ولكنهم ‏يهاجمون مرتضى بعد تحقيق 11 لقباً وتطوير المنشاّت بشكل مميز".‏

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