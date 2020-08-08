لاعبو الاتحاد السكندرى يجرون المسحة الطبية استعدادا لمباراة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو فريق الاتحاد السكندرى و الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف لاجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كيورونا اليوم السبت قبل مواجهة الزمالك بـ48 ساعة في بطولة الدورى الممتاز و المقرر بينهما الاثنين المقبل باستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة.
وأقترب طلعت يوسف المدير الفني للفريق السكندرى من حسم التشكيل الذى يخوض مباراة الزمالك وجاء كالتالى " عماد السيد و محمود شعبان و محمود رزق و أسلام جمال وسيد سالم و أحمد نبيل " منجا " وهشام محمد و خالد الغندور و مصطفى حجى و محمد الصباحى " .
واختار طلعت يوسف 26 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك وهم :
حراسة المرمى: عماد السيد - محمود الزنفلى - عمرو خليل - فارس محمجد
خط الدفاع : محمود شعبان - أسامة العزب - محمود رزق - محمد أنور - إسلام جمال - السيد سالم - صبرى رحيل - مروان النجار
خط الوسط : نور السيد - أحمد نبيل مانجا - خالد الغندور - هشام محمد - مروان عطيه - أحمد راشد - أحمد حجى - عبد الغنى محمد - سمانه
خط الهجوم : محمد الصباحى - خالد قمر - أحمد رفعت - رزاق سيسيه - يوسف حسن
ويغيب عن معسكر الفريق أيمن غباشى للإصابة وأنيس سالتو وإيمانويل أكوى والمالى ويلسون لعدم الوصول إلى القاهرة من بلادهم وعمر الميدانى و عادل نيمار لعدم الجاهزية .
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